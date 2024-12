Barcelone - Atlético : Jan Oblak très heureux de la victoire de son équipe

Un scénario incroyable à Barcelone. Alors que les deux formations étaient à égalité à quelques minutes de la fin de la rencontre les Catalans ont concédé une défaite cruelle dans les derniers instants de la partie face à l’Atlético (1-2). Homme fort de la rencontre, crédité d’un 8,5 par la rédaction de Foot Mercato, Jan Oblak n’a pas caché sa joie à l’issue du match. « Nous sommes très heureux de gagner. Je n’avais jamais gagné ici auparavant. Nous avons beaucoup souffert, nous avons mal commencé. Après le 1-0, nous avons gardé notre cage inviolée et à la dernière minute, Sorloth nous a donné la victoire », a lâché le portier slovène au micro de Movistar.

La suite après cette publicité

Le Madrilène a également ajouté : « Le championnat est très long. Ce match n’est pas décisif. Il s’agit de trois points et il y a beaucoup d’enjeux. C’était important de gagner, mais il y a deux très grandes équipes et nous devons prendre les matches les uns après les autres. Il y a un mois et demi, nous étions loin du compte. Espérons que nous resterons dans cette zone et que nous ne descendrons pas ».