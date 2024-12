Liga : l’Atlético de Madrid crucifie le FC Barcelone au terme d’un match fou

Ce samedi soir, l’Espagne nous offrait l’un de ses plus beaux chocs. Courtisans au titre cette année de l’autre côté des Pyrénées, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid s’affrontaient pour le compte de la 18e journée de Liga. Vainqueurs de ses 11 derniers matches toutes compétitions confondues, les Colchoneros arrivaient sûrs de leurs forces face à un Barça moins brillant qu’en début de saison. Pour enchaîner avec un 12e succès consécutif, Diego Simeone a décidé d’aligner un onze offensif avec un duo d’attaque composé de Julian Alvarez et Antoine Griezmann. Privé de Lamine Yamal, Hansi Flick décidait de faire confiance à une attaque composée de Raphinha, Robert Lewandowski et Fermín López.

La suite après cette publicité

Tout était donc réuni pour assister à un grand match au stade Montjuic. D’entrée, les Blaugranas ont montré leur domination dans le jeu. Concernés, les coéquipiers d’un Pedri brillant ont rapidement pris l’ascendant sur leurs adversaires en les asphyxiant avec un pressing de tous les instants. Et après une tentative dangereuse d’Inigo Martinez (22e), c’est l’insatiable Pedri qui a débloqué la situation sur un bijou d’action. Percutant dans l’entrejeu, le numéro 8 catalan a servi Gavi qui lui a remis d’une roulette inspirée. Récupérant le cuir, Pedri a trompé Jan Oblak d’un plat du pied assuré (1-0, 30e). Auteurs d’une première période si maîtrisée, les locaux sont rentrés aux vestiaires avec un avantage au score qui ne souffrait d’aucune contestation.

L’Atlético de Madrid a refait le coup de Paris

Au retour des vestiaires, le Barça comptait donc s’appuyer sur cette maîtrise pour se mettre à l’abri et sécuriser ce bon coup au classement. Problème, rien ne s’est vraiment passé comme prévu pour les ouailles de Hansi Flick. Malgré des tentatives de Fermín López (48e) et Raphinha (57e), respectivement stoppées par Jan Oblak et la barre de la cage du gardien slovène, les Catalans n’ont pas su marquer ce deuxième but si important. Et de l’autre côté, la réponse ne s’est pas fait attendre avec des Madrilènes habitués à marquer même lors d’un temps faible. Profitant d’un dégagement raté de Marc Casado, Rodrigo De Paul a décoché une frappe rasante depuis l’extérieur de la surface et sur laquelle Inaki Pena n’a pas pu s’interposer (1-1, 60e). La dernière demi-heure de la rencontre a également été très rythmée.

La suite après cette publicité

Ayant des occasions, les deux équipes n’ont pourtant pas su tirer leur épingle du jeu après plusieurs parades déterminantes de Jan Oblak (86e, 88e), qui a répondu à un Inaki Pena tout aussi impérial devant Barrios (77e). Robert Lewandowski s’est aussi illustré avec un raté assez grotesque (76e) en manquant le ballon avec son pied gauche. Un raté qui illustre assez bien le match poussif du Polonais. Et alors que l’on se dirigeait vers un nul qui ne faisait les affaires de personne, l’Atlético de Madrid a refait sa spéciale. Trouvé sur une contre-attaque éclair, Alexander Sorloth n’a laissé aucune chance à Inaki Pena d’une frappe puissante (1-2, 90+6e). Déjà vainqueur à Paris dans les mêmes conditions grâce à un but d’Angel Correa à la dernière seconde, les pensionnaires du Civitas Metropolitano enchaînent avec un treizième succès de rang. Le Barça cède son trône de leader aux Matelassiers et compte désormais quatre points de moins que son adversaire du soir, qui compte un match de moins que lui.