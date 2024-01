Coupe du Roi : Majorque écarte Girona

Suite des quarts de finale de la Coupe du Roi. Après la qualification hier soir de la Real Sociedad face au Celta de Vigo (2-1) et avant les chocs Athletic-FC Barcelone (ce soir à 21h30) et Atlético de Madrid-Séville FC (demain à 21h), Majorque recevait Girona, le surprenant leader de la Liga. Mais ce soir, le club catalan était aux abonnés absents.

Cyle Larin a ouvert le score à la 21e minute avant qu’Abdon Prats ne s’offre un doublé en sept minutes (28e, 35e). 3-0 à la mi-temps, le sort du match était scellé. En effet, malgré un penalty de Cristhian Stuani (68e) et un dernier but de Savio (90e+6), Majorque s’impose 3-2 et attend désormais de savoir qui se dressera sur sa route au tour suivant.