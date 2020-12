Jour J pour la LFP et Mediapro

Après des semaines de doutes et d'incertitudes, la LFP et Mediapro se sont entendus pour sortir le football français de l'impasse. Le diffuseur, qui avait obtenu les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2, va devoir se retirer. Et cela a été fait d'un commun accord entre les deux parties alors que le groupe sino-espagnol s'est engagé à verser 100 millions d'euros à la LFP avant de rendre les droits.

64 millions d'euros ont déjà été versés et 36 prochains doivent arriver lors du premier semestre 2021. Sauf que cet accord n'est pas encore officiel aux yeux de la justice. Comme l'explique L'Equipe, le tribunal de commerce de Nanterre, conciliateur désigné, doit homologuer l'accord ce mardi, ce qui permettra à la LFP de renégocier ses droits télé avec d'autres diffuseurs.