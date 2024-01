CAN 2023 : le Nigéria élimine logiquement un Cameroun décevant !

Suite des 8es de finale ce samedi avec le premier choc entre le Nigeria et le Cameroun. Après la victoire écrasante de l’Angola face à la Namibie (3-0), ce nouveau match entre deux géants du continent devait tenir toutes ses promesses. D’un côté, les Super Eagles de Victor Osimhen qui semblaitent monter en puissance dans cette Coupe d’Afrique. De l’autre, le Cameroun, miraculé de la phase de poules, et qui voulait prouver que sa qualification n’avait rien d’un coup de chance. Sur le papier, les deux formations se présentaient avec des effectifs assez séduisants.

La suite après cette publicité

Dans un début de rencontre à la faveur du Nigeria, les Camerounais semblaient incapables de ressortir le ballon et calmer la domination adverse. Titulaire encore une fois à la place d’Onana, Ondoa ne dégageait pas une grande sérénité. Il manquait deux sorties qui offraient un premier but à Ajayi. Heureusement pour le portier camerounais le but était annulé pour une position de hors-jeu. Mais les Super Eagles, très au dessus avec un Osimhen redoutable, finissaient logiquement par ouvrir le score. Sur une perte de balle hallucinante d’Oumar Gonzalez, l’attaquant du Napoli servait Lookman qui, avec beaucoup de réussite, ouvrait le score. Sa frappe était mal repoussée par Ondoa puis par Wooh (1-0, 36e).

À lire

Nigeria - Cameroun : les compositions officielles

Le Cameroun déçoit encore

Un avantage que le Nigéria conservait jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, les Lions Indomptables tentaient de revenir avec de meilleures intentions. Et si cela se caractérisait par plus de maîtrise technique sur le premier quart d’heure, les hommes de Rigobert Song retombaient dans leurs travers ensuite. Victor Osimhen, intenable sur le front de l’attaque, faisait vivre un cauchemar à la défense camerounaise. De leur côté, les Camerounais étaient incapables de se montrer dangereux avec une multitude d’erreurs techniques dans le dernier geste.

La suite après cette publicité

Face à l’impuissance de son équipe, Rigobert Song tentait le tout pour le tout en faisant rentrer sa star Vincent Aboubakar, tout juste de retour de blessure et avec un seul entraînement dans les jambes. Mais cela ne suffisait pas. Le Nigéria faisait le break juste avant le temps additionnel. C’est encore une fois Lookman, qui était d’ailleurs au départ de l’action, qui s’offrait un doublé en reprenant parfaitement un centre (2-0, 90e). Le Cameroun s’effondrait et ne revenait jamais dans cette rencontre. Le Nigéria se qualifie pour les quarts de finale et affrontera l’Angola. Le Cameroun, décevant pendant toute la CAN, n’a pas su se sublimer et quitte déjà la compétition.