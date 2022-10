Nantes - Brest : les compositions officielles

La onzième journée de Ligue 1 se poursuit avec le déplacement de Brest à Nantes. (Un match à suivre en direct sur FM à partir de 15h). Les deux équipes sont en difficulté en championnat et occupent tout simplement les deux dernières places de L1. Vingtième, le Stade Brestois (6 points), qui vient de se séparer de Michel Der Zakarian, n'a remporté qu'un match depuis le début de la saison et reste sur sept rencontres sans victoire. Côté FC Nantes, dix-neuvième avec sept points, la situation est assez similaire. Les Canaris enchaînent les déroutes avec quatre défaites d'affilée toutes compétitions confondues et treize buts encaissés.

Pour cette rencontre, Antoine Kombouaré est privé de Centonze, Fabio et Traoré. Il opte pour une défense à quatre avec le retour d'Appiah à droite qui était sur le banc jeudi contre Fribourg. Au milieu, Moutoussamy remplace Sissoko. Devant, Mohamed est titulaire avec Simon, Blas et Ganago en soutien. Côté Brest, c'est Bruno Grougi qui assure l'intérim en Bretagne. Ce dernier doit composer avec des absences puisque Chardonnet est suspendu alors que Mounié et Hérelle sont blessés. Le nouvel entraîneur du SB29 mise sur un 4-4-2 avec une charnière Brassier-Dari. Absent le week-end dernier, Lees-Melou est titulaire dans l'entrejeu. Devant, Slimani sera soutenu par Del Castillo, buteur contre Lorient.

Les compositions officielles

Nantes : Lafont – Appiah, Girotto, Pallois, Merlin – Chrivella, Moutoussamy – Ganago, Blas, Simon – Mostafa Mohamed

Brest : Bizot - Fadiga, Dari, Brassier, Uronen - Honorat, Belkebla, Lees-Melou, Pereira Lage - Del Castillo, Slimani

