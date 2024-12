La folle anecdote de Kylian Mbappé sur sa rencontre avec Léon Marchand

Dans une interview accordée à l’émission «Clique» sur Canal + ce dimanche 8 décembre, Kylian Mbappé est revenu sur plusieurs évènements de son début de saison. Mais l’attaquant du Real Madrid a également raconté sa rencontre avec le quadruple champion olympique, Léon Marchand. «Je l’ai rencontré il y a un an et demi avec sa famille», a d’abord expliqué Mbappé.

«Je lui ai dit : "Je t’envie beaucoup, mais bientôt, je ne t’envierai plus. Et il me répond : "Mais pourquoi, t’es Kylian ?"». A cette question le capitaine des Bleus a rétorqué : «pour l’instant, tu vis. Mais vu ton talent, vu ce que tu vas faire, bientôt, tu vas venir avec moi et tu ne vas plus vivre». Puis il a conclu : «c’est top parce qu’il a écrit l’histoire, fait quelque chose de fantastique. Mais il va rentrer dans le club de ceux qui sont vus partout et tout le temps». Léon Marchand est prévenu..