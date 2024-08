RC Lens : accord total trouvé avec l’AS Roma pour Kevin Danso

Gros dossier de cette fin de mercato, l’avenir de Kevin Danso va enfin trouver son épilogue. Contrairement aux derniers mercatos avec de multiples départs avortés, le roc défensif autrichien va bien plier bagages et quitter le club artésien, malgré le jeu de bluff de Will Still ces derniers jours dans la presse : « Mon discours n’a pas changé. Il est là, toujours là et sera là demain. Il est à 100 % impliqué et se donne à cœur ouvert pour le bien de l’équipe et pour son bien à lui. On sait qu’il y a des choses qui bougent, des offres qui sont attendues et qui vont être faites. Mais pour l’instant, ce n’est pas le cas et Kevin (Danso) est toujours là », avait-il déclaré en conférence de presse ce weekend. Mais désormais, aucun retournement de situation n’est possible. Kevin Danso sera Romain.

La suite après cette publicité

«Concernant Kévin Danso, il va sûrement nous quitter, si on a quelque chose d’intéressant. Il y a des discussions, mais on n’en est pas encore là. Il n’y a aucun accord avec aucun club. Kevin est un joueur très important de l’effectif et on serait très content de pouvoir le garder, mais je ne suis pas certain qu’on puisse. En tout cas, on ne fera aucun effort pour qu’il parte», affirmait notamment Pierre Dréossi, le directeur général lensois, au micro de Canal+ en marge de la rencontre de Ligue Europa Conférence. Souhaitant ramener un joueur d’impact pour renforcer son arrière-garde, l’AS Roma a fait du natif de Voitsberg sa priorité absolue, allant même jusqu’à soumettre une première offre ferme au club artésien d’un montant autour des 20 millions d’euros. Une somme qui a été repoussée par le club nordiste qui réclamait alors près de 23 millions d’euros.

À lire

Lens : c’est bouclé pour Massadio Haidara à Brest

Prêt payant avec OA !

Après plusieurs jours d’intenses négociations entre les différentes parties, un accord a bien été trouvé entre les Giallorossi et les Sang et Or. Lens avait néanmoins refusé la deuxième proposition romaine qui prenait la forme d’un prêt payant d’un million d’euros avec une obligation d’achat de 21 millions d’euros. Selon nos informations et après de longues négociations qui se sont terminées dans la nuit de mardi à mercredi, Kevin Danso va finalement bel et bien rejoindre l’AS Roma de Daniele De Rossi sous la forme d’un prêt payant avec une obligation d’achat comprise de 23 et 25 millions d’euros. La Roma a revu son offre à la hausse. Les discussions ont été longues pour parvenir à un accord total, mais c’est désormais chose faite. Le roc autrichien va bien quitter le Nord-Pas-de-Calais pour poser ses valises dans la capitale italienne où il retrouvera notamment Florent Ghisolfi, dorénavant directeur sportif de la Louve depuis juin dernier.

La suite après cette publicité

En difficulté sur ce début de saison (0-0 contre Cagliari, 1-2 face à Empoli), la Roma met la main sur le renfort parfait. Avec la fin des prêts de Dean Huijsen, Diego Llorente ainsi que la vente de Marash Kumbulla, il ne restait que trois joueurs qui garnissaient la défense centrale romaine avec Gianluca Mancini, Evan Ndicka et Chris Smalling. Une situation complexe qui a forcé De Rossi à faire grimper le jeune Federico Nardin (17 ans) dans le groupe professionnel pour les deux premières journées de Serie A. Grâce à l’arrivée de Kevin Danso, l’AS Roma réussit enfin l’un de ses ultimes objectifs estivaux à savoir renforcer la défense après s’être concentrée pendant longtemps sur le front de l’attaque sur ce mercato marqué par les signatures d’Artem Dovbyk et Matias Soulé.