Zinedine Zidane prépare son grand retour !

Voici trois ans et demi que Zinedine Zidane a quitté le banc du Real Madrid, après une deuxième aventure un peu plus compliquée que la première sur le banc de touche du Santiago Bernabéu. Si on a pu le revoir dans l’antre madrilène à l’occasion de la présentation de Kylian Mbappé cet été, beaucoup fantasmaient sur un nouveau retour de la légende française sur le banc du Real Madrid dans un avenir (très) proche…

La suite après cette publicité

Il faut dire que l’on assiste très probablement aux derniers mois de Carlo Ancelotti en tant qu’entraîneur du Real Madrid. Tout indique que l’Italien quittera son poste en fin de saison, avec Xabi Alonso comme principal candidat pour prendre la relève. Comme l’indiquait la presse espagnole la semaine dernière, l’idée de reprendre les commandes du Real Madrid séduit le Marseillais, mais ce n’est pas forcément réciproque. Florentino Pérez, avec qui les relations se sont améliorées ces derniers temps après une période de tensions, mise sur d’autres tacticiens avant le Français, dont Alonso.

Zidane est chaud pour entraîner de nouveau !

De son côté, AS dévoile de nouveaux éléments sur l’avenir du champion du monde 98 ce week-end. On apprend que son principal objectif reste le même : l’équipe de France. C’est son objectif principal, et c’est en partie pour cette raison qu’il a dit non à plusieurs propositions ces dernières années. Tout dépendra forcément de l’avenir de Didier Deschamps, sous contrat jusqu’en 2026, mais tout indique que ZZ va devoir prendre son mal en patience. Mais il ne s’obstine pas avec les Bleus pour autant…

La suite après cette publicité

Le journal, qui rajoute que Zidane vit sa petite vie tranquille à Madrid en ce moment, profitant de ses trois petites-filles, n’est pas forcément fermé à d’autres offres. Au contraire, il est même prêt à revenir et reprendre un club, mais il faut que ce soit un projet ambitieux. Il est ainsi prêt à relever un nouveau défi d’envergure, et au moment de choisir il ne s’agira pas d’argent mais bien de la qualité du projet qui lui sera présenté. Avis aux intéressés, Zizou est prêt à reprendre du service !