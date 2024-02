Ligue 1 : Jonathan David porte le LOSC contre Le Havre

Au lendemain de la victoire étriquée de l’Olympique Lyonnais contre l’OGC Nice, la 23e journée de Ligue 1 nous offrait une affiche alléchante entre Lille et Le Havre. Battu la semaine passée sur la pelouse du Parc des Princes, les Dogues entendaient renouer avec la victoire pour monter provisoirement sur le podium. Après une entame de match séduisante des Ciel et Marine à l’image de ce face-à-face entre Grandsir et Chevalier, remporté par le portier lillois (3e), les protégés de Paulo Fonseca ne tardaient pas à réagir. À l’affût sur une tête de Yoro détourné par Desmas, David soulageait les siens en marge du quart d’heure de jeu (1-0, 14e). Galvanisés par cette ouverture du score, les Dogues multipliaient les assauts sur la cage de Desmas. Si André, d’un joli geste acrobatique, manquait de peu le cadre normand, David ne tremblait pas pour doubler la mise. À l’issue d’une belle combinaison avec Ismaily, Gomes glissait le ballon dans la profondeur au Canadien qui ajustait Desmas du droit (2-0, 44e). Plus consistant et réaliste, Lille regagnait les vestiaires avec le sentiment du devoir accompli.

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Lille 38 22 15 10 8 4 32 17 12 Le Havre 24 22 -5 5 9 8 23 28

Déterminé à porter à un coup fatal au promu havrais, le LOSC entamait la deuxième période sur les chapeaux de roues. Déséquilibré dans la surface par Opéri, Ounas obtenait un pénalty et David se chargeait de le convertir en deux temps (3-0, 49e) pour ajouter à un troisième but à son actif à Pierre-Mauroy. Loin d’être rassasié, l’international canadien se signalait à nouveau à l’heure de jeu. Mis en échec dans un premier temps par Desmas, le Lillois reprenait instantanément de la tête mais voyait le cadre se dérober (60e). Tout proche de s’offrir un quadruplé, David cédait finalement sa place à Yazici, titularisé en pointe face au PSG. D’entrée, le Turc était trouvé aux six mètres et enchaînait en pivot. Toutefois, son tir flirtait avec le montant gauche du portier havrais (76e). Meme son de cloche pour Thiago Morais, lancé aux avant-postes mais brouillon dans la finition (89e). En gestion, les hommes de Paulo Fonseca renouaient avec le succès et profitaient admirablement de la mauvaise opération de Nice, la veille, pour se hisser au troisième rang. En face, Le Havre enchaînait avec une nouvelle contre-performance et voyait la zone rouge se rapprocher à vue d’œil.