Ligue Europa Conference : les qualifiés pour les huitièmes de finale et les barragistes

Désormais troisième compétition européenne, la Ligue Europa Conference connaît ses 8 qualifiés directs pour les huitièmes de finale. Outre le Stade Rennais, qui conclut la phase de poules à la première place, sans même avoir disputé son dernier match sur la pelouse de Tottenham, les Néerlandais d'Alkmaar et du Feyenoord Rotterdam, Copenhague, La Gantoise, LASK Linz, la Roma et Bâle seront également au rendez-vous des 8es, au bénéfice de leur 1ère place.

La suite après cette publicité

Du côté des lots de consolation, le Maccabi Tel Aviv, le Partizan de Belgrade, Bodo/Glimt, Randers, le Slavia Prague, le PAOK, le Vitesse ou Tottenham et Qarabag terminent deuxièmes de leur poule et devront passer par un barrage contre une formation qui a terminé 3e de sa poule de Ligue Europa. Les équipes reversées de C3 sont : l'Olympique de Marseille, le Sparta Prague, le PSV, Leicester, Fenerbahçe, Midtjylland, le Celtic et le Rapid de Vienne. Le tirage au sort des barrages aura lieu lundi (le 13 décembre), à Nyon, en Suisse. Celui des huitièmes est programmé le 25 février.

Les 8 qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conference

Rennes

Alkmaar

Feyenoord

Copenhague

La Gantoise

LASK Linz

Roma

Bâle

Les 8 barragistes, deuxièmes des poules de Ligue Europa Conference

Maccabi Tel Aviv

Partizan de Belgrade

Bodo/Glimt

Randers

Slavia Prague

PAOK

Vitesse ou Tottenham

Qarabag

Les 8 barragistes, troisièmes des poules de Ligue Europa

Olympique de Marseille

Sparta Prague

PSV

Leicester

Fenerbahçe

Midtjylland

Celtic

Rapid de Vienne