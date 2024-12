La presse frustrée par le PSG, Carlo Ancelotti met les choses au clair sur le Real Madrid

Le PSG impuissant

Le PSG n’y arrive « toujours pas », titre L’Equipe ce matin qui parle d’une équipe de Paris qui n’a pas marqué dans un match pour la première fois de la saison en Ligue 1. Une prestation à l’image de l’inefficacité offensive des Parisiens en ce moment. Le gardien d’Auxerre, Donovan Léon, a été le cauchemar des joueurs de Paris dans cette rencontre. « En Bourgogne, Paris poursuit ses vendanges », écrit Le Parisien de son côté, qui décrit un PSG buteur seulement une fois sur les trois derniers matchs. Pour le média, il manque de talent et de tranchant dans le secteur offensif, avec notamment un Bradley Barcola méconnaissable. Le journal AS parle d’un Paris qui a « échoué » et d’une équipe qui prolonge sa crise de résultats.

Carlo Ancelotti s’explique sur son Real Madrid

Le Real Madrid fait toujours autant parler pour sa saison en dents de scie. Les projecteurs se tournent sur Carlo Ancelotti, qui tente de justifier les dernières mauvaises performances de son équipe. Avant la rencontre face à Gérone, l’Italien est revenu sur les critiques qu’il reçoit, en répondant avec ironie : « cela peut signifier que vous êtes fatigué de moi. Je ne suis pas fatigué de ce travail malgré les critiques, je suis toujours content de revenir ici tous les jours. » Il a également ajouté, en réponse aux inquiétudes concernant son équipe : « mon niveau de préoccupation est moyen. » Il a aussi exprimé son soutien à Kylian Mbappé, tout en évoquant la possibilité de lui accorder une pause : « une pause, parfois, peut être utile. Le soutenir ne signifie pas qu’il doit jouer tous les matchs. »

Manuel Neuer remis en cause

En Allemagne, une star est aussi en difficulté. Manuel Neuer, absent du match contre Heidenheim en raison de douleurs aux côtes, reste au cœur des discussions au Bayern. Daniel Peretz le remplace après le carton rouge du capitaine en Coupe. Certains s’interrogent : Neuer est-il encore un gardien de classe mondiale ? « Il reste le meilleur à mes yeux », affirme la légende Sepp Maier, tout en admettant une erreur dans son intervention récente. Le débat divise, certains soulignant une baisse de performance, d’autres rappelant son expérience inégalée. C’est un sujet brûlant pour l’avenir des Bavarois.