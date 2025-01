Un nouveau défenseur central en approche au LOSC

Directement qualifié pour les 8es de finale de Ligue des Champions après une première partie de compétition brillante, le LOSC a les coudées franches pour agir sur le mercato. Avec ce parcours, ce sont déjà 75 M€ qui tomberont dans les caisses du club.

La suite après cette publicité

D’après L’Equipe, Luca Jaquez devrait débarquer d’ici le 3e février et la fermeture du marché des transferts. Le défenseur central de 21 ans évolue à Lucerne où il est sous contrat jusqu’en 2028, et est international espoir suisse (3 sélections, 1 but). Un transfert de l’ordre de 6 M€ bouclerait l’affaire.