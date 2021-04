PL : Southampton renverse Burnley

Pour la 30eme journée de Premier League, Southampton accueillait Burnley. Les deux équipes, mal classées en championnat, espéraient se donner un peu d’air à quelques journées de la fin du championnat.

La suite après cette publicité

Dans cette rencontre, tout avait mal commencé pour les hommes de Ralph Hasenhüttl qui étaient cueillis à froid. Chris Wood (0-1, 12e) et Matej Vydra (0-2, 28e) donnaient l’avantage à Burnley. Mais les Saints avaient de la ressource cet après-midi. Stuart Armstrong (1-2, 31e) et Dany Ings (2-2, 42e) relançaient leur équipe juste avant la mi-temps. En seconde période, Nathan Redmond inscrivait le troisième but de son équipe. Southampton s’impose finalement 3-2 et remonte à la treizième place.

Le classement de la Premier League