EdF : Didier Deschamps revient sur la polémique Jean-Clair Todibo

Pendant une minute de silence respectée par le public de la Johan Cruyff Arena en mémoire des civils tués en Israël et en Palestine, mais aussi pour Dominique Bernard, le professeur assassiné à Arras, lors du match entre les Pays-Bas et la France, Jean-Clair Todibo (23 ans) était sous le feu des critiques. Le défenseur de l’OGC Nice avait été aperçu en train de rire lors de cette minute de recueillement et a décidé de s’exprimer devant la presse afin de s’excuser et de mettre un terme à toute polémique.

Après cet événement, Didier Deschamps a expliqué son point de vue face à la situation et n’a pas souhaité mettre à l’écart le défenseur central de l’OGC Nice. «C’était son souhait de pouvoir s’exprimer. Cela a pris des ampleurs importantes, il est touché de par ce qui a suivi cette attitude. Il s’est excusé auprès de moi, mais ce n’est pas une attitude à avoir dans ce moment-là. C’est mieux de venir s’expliquer devant vous, plutôt que de faire un communiqué. Ce n’est pas la meilleure situation, mais il reste à disposition, comme les autres joueurs, pour le match de demain». Les Bleus affronteront l’Écosse, à l’occasion d’une rencontre amicale mardi (21 heures).