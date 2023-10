EdF : Jean-Clair Todibo sort du silence après la polémique

La suite après cette publicité

Alors qu’une minute de silence a été respectée par le public de la Johan Cruyff Arena en mémoire des civils tués en Israël et en Palestine, mais aussi pour Dominique Bernard, le professeur assassiné à Arras, lors du match entre les Pays-Bas et la France, Jean-Clair Todibo était sous le feu des critiques. Pour rappel, le défenseur de l’OGC Nice avait été aperçu en train de rire lors de cette minute de recueillement. On apprenait d’ailleurs que le Conseil National de l’éthique de la FFF allait demander des explications au défenseur de l’OGC Nice.

Mais avant le point presse des Bleus, le défenseur central de 23 ans a tenu à faire une courte déclaration pour s’expliquer et freiner la polémique. «Je tenais à m’excuser auprès des gens touchés avec ce rire nerveux, en aucun cas je me moquais de la situation (…) Cela m’embête, car ça reflète une image qui n’est pas la mienne. J’ai une éducation et du respect pour les gens en face de moi, cela n’a pas reflété mon image. Oui, je n’ai pas de problème avec cela. Je pense qu’il fallait que je m’exprime auprès de tout le monde, plutôt que de faire un communiqué derrière un écran», a-t-il expliqué. «On le connaît, c’est une bonne personne. En aucun cas ce rire était un rire moqueur», a d’ailleurs défendu Mike Maignan, dans la foulée, en conférence de presse.