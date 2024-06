Igor Tudor a démissionné de la Lazio

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Quelques mois seulement après avoir pris les commandes de la Lazio, Igor Tudor rend son tablier. En désaccord avec sa direction et en froid avec Mattéo Guendouzi, le technicien croate a démissionné ce mercredi soir.

« La S.S. Lazio annonce qu’Igor Tudor a démissionné aujourd’hui de son poste d’entraîneur principal de l’équipe première. Le club remercie l’entraîneur pour son travail et lui souhaite la meilleure des chances sur le plan personnel et professionnel », indique le communiqué du club italien. Une annonce qui vient mettre un terme à trois petits mois de collaboration entre les deux parties.

Tudor n’a pas tenu bien longtemps

Après 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites, Tudor affichait pourtant un bilan positif avec la Lazio. Cependant, tout s’est rapidement dégradé en raison des relations compliquées qu’il entretenait avec plusieurs éléments de l’effectif romain. On pense à Daichi Kamada, Taty Castellanos et Matteo Zaccagni. Mais c’est surtout avec le Français Mattéo Guendouzi qui les tensions étaient les plus palpables.

Sauf que la direction de la Lazio a tranché. En maintenant sa confiance en ses joueurs, elle a envoyé un message clair à Tudor. Entraîneur à fort caractère, Tudor n’a donc pas accepté de vivre une saison entière dans ce contexte explosif. À nouveau sur le marché, le Croate retrouvera-t-il un club ? De son côté, la Lazio pense à Marco Baroni pour le remplacer.