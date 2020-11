LdC : les terribles statistiques des clubs français

Ce n'est pas la semaine la plus rayonnante du football français. Mardi, l'Olympique de Marseille a pris le bouillon contre le FC Porto (3-0). Loin d'être ridicules ce mercredi contrairement aux Phocéens, les joueurs du Stade Rennais ont été impuissants contre Chelsea (3-0). Enfin, le Paris Saint-Germain avait bien débuté contre le RB Leipzig avant de se faire renverser (2-1). Trois matches, trois défaites et la pire performance pour les représentants français en Ligue des Champions depuis octobre 2011. À l'époque, l'Olympique Lyonnais s'était lourdement incliné contre le Real Madrid (4-0), Lille avait perdu d'une courte tête contre l'Inter Milan (1-0) et l'Olympique de Marseille avait lâché en fin de rencontre contre Arsenal. Cependant, l'OL et l'OM s'étaient repris en se qualifiant pour les huitièmes de finale. Au PSG, au Stade Rennais et à l'Olympique de Marseille de réagir.

Autre statistique très inquiétante et qui montre la dépendance du football français aux résultats du Paris Saint-Germain et de l'Olympique Lyonnais, c'est que ça fait désormais 26 matches que les équipes françaises hors OL et PSG ne gagnent pas en Ligue des Champions. Soit un bilan de 5 matches nuls et 21 défaites. On dénombre un match nul et deux défaites pour le Stade Rennais, trois défaites pour l'OM, un match nul et cinq défaites pour le LOSC, trois matches nuls et onze défaites pour Monaco. Un bilan catastrophique pour la France qui doit remonter au 19 avril 2017 et à une victoire 3-1 de Monaco contre le Borussia Dortmund pour retrouver une victoire d'un club tricolore qui ne soit ni l'OL ni le PSG en Ligue des Champions.

3 - C'est la 1ère fois que les 3 représentants français en Ligue des Champions (Marseille, Rennes, Paris) perdent lors d'une même semaine depuis octobre 2011 (Lille, Lyon, Marseille). Ridicule. pic.twitter.com/EqdVkIzVns — OptaJean (@OptaJean) November 4, 2020