OM : la Lazio déjà toute proche de récupérer Arkadiusz Milik

L’été dernier, l’OM décidait de se séparer Arkadiusz Milik. L’attaquant polonais, prolifique (30 buts en 55 matches) mais souvent critiqué pour sa faible contribution au jeu de l’équipe, filait du côté de la Juventus en prêt avec option d’achat. Le club italien déboursait 2 millions d’euros pour le récupérer un an. Une saison plus tard, alors qu’il a disputé 39 matches pour 9 buts, Milik ne sera pas conservé. La Juventus a donc décidé de ne pas lever l’option d’achat de 7M€.

L’attaquant de 29 ans va donc faire son grand retour à l’OM… pour l’instant. Comme nous vous le révélions dans la matinée, à l’heure actuelle, la tendance forte reste évidemment à un départ pour la direction marseillaise. Du côté du joueur, on reste attentif au choix du futur entraîneur, car cela pourrait bien rebattre les cartes. Mais selon nos indiscrétions, la Lazio a déjà commencé à discuter pour récupérer l’international polonais.

Un accord autour de 10 millions attendu

Une tendance qui s’est confirmée ce samedi après-midi. En effet, la presse italienne est unanime. La Lazio Rome cible Arkadiusz Milik et des négociations ont déjà débuté. Selon la Repubblica, les négociations devraient s’accélérer la semaine prochaine et un accord pourrait être rapidement trouvé pour un montant de 10 millions d’euros. Une somme supérieure à l’option d’achat du côté de la Juventus et qui devrait satisfaire Pablo Longoria.

Le média Il Tempo, qui confirme un accord autour de 10 millions d’euros, explique qu’Arkadiusz Milik est la priorité offensive d’un certain Maurizio Sarri, qui connait bien le Polonais pour l’avoir eu sous ses ordres à Naples il y a quelques années. Les deux hommes aimeraient retravailler ensemble du côté de la Lazio. Une tendance aussi évoquée par Il Messaggero (quotidien romain) qui explique que des profils plus jeunes sont également suivis (Simone, Gimenez, Marcos Leonardo). L’OM pourrait donc rapidement clore le dossier Milik.