PSG : les conseils de Claude Puel pour battre le Barça

Ce mardi, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire, sur la pelouse du FC Barcelone. Le club de la capitale retrouve les Blaugranas après la défaite lors du match aller au Parc des Princes (2-3), et doit impérativement gagner pour espérer se qualifier pour le dernier carré. D’ailleurs, dans les colonnes de L’Équipe, l’entraîneur Claude Puel a donné quelques conseils à Luis Enrique pour espérer obtenir la victoire.

«Le PSG a eu du mal à ressortir les ballons face à Barcelone (2-3, mercredi) et il en a perdu pas mal à la relance. Pour le retour, il va lui falloir jouer plus verticalement afin de servir Kylian Mbappé dans la profondeur (…) Le PSG va devoir jouer dans le dos de la défense barcelonaise», a d’abord indiqué l’ancien coach de l’OL, avant de donner un autre axe à travailler. «J’ai compté, mercredi dernier, il y avait 4 ou 5 joueurs qui n’évoluaient pas à leur poste. Dans ce genre de match particulier, tout est important et les joueurs ont besoin d’être en confiance même s’ils ont de l’expérience. Il faut les rassurer et ne pas trop innover dans ces circonstances.» Reste à savoir si le coach espagnol suivra ses conseils.

