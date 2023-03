OM : la joie de Jordan Veretout après la victoire à Reims

La suite après cette publicité

Tombeur de Reims (2-1), l’OM a ainsi mis fin à la série d’invincibilité du club champenois, récupérant également la deuxième place au championnat. Interrogé sur Prime Video à l’issue de la rencontre, Jordan Veretout a tenu à souligner la performance collective et l’état d’esprit des siens. «Je pense qu’on a livré une belle bataille, on a été costaud dans l’impact, on a su répondre présent, ils étaient sur une série impressionnante, c’était difficile, tout le monde a donné le maximum et on rentre avec cette victoire, ça fait du bien», a notamment souligné le milieu phocéen avant d’ajouter.

«On est dans notre continuité, on donne le maximum, on essaye de procurer du beau jeu, parfois on se fait rentrer dedans mais on tient, on reste costaud, nos supporters sont toujours là, on les remercie, ils ont toujours été derrière nous, il y a des matches plus difficiles que d’autres, maintenant il y a la trêve, pour certains il faudra bien se reposer et les autres profiteront de la sélection, après cela il faudra aller chercher cette deuxième place». Sélectionné par Didier Deschamps, l’ancien joueur de la Roma a également eu un mot pour les Bleus : «c’est toujours un honneur de pouvoir représenter l’équipe de France, je suis très fier de retourner à Clairefontaine et de partager cette semaine avec les collègues.»

À lire

OM : Pau Lopez gardien le plus décisif des cinq grands championnats