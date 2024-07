EdF : Deschamps s’exprime sur les cas Griezmann et Mbappé

Méconnaissables depuis le début de l’Euro, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sont sous le feu des critiques sur les réseaux sociaux. Didier Deschamps a cependant tenu à soutenir ses deux stars en conférence de presse d’après-match. «Pour différentes raisons, Kylian (Mbappé) et Antoine (Griezmann) ne sont pas au top de leurs capacités. Les deux sont censés améliorer notre manque d’efficacité mais ils s’accrochent, ils sont dans un groupe et la force collective, elle, est toujours là», a déclaré le sélectionneur des Bleus après la qualification en demi-finale.

Depuis le début de la compétition, Griezmann et Mbappé ne cumulent qu’un seul but (Mbappé sur penalty) et n’ont délivré aucune passe décisive. Sélectionnés pour être les fers de lance de l’attaque tricolore, ils sont aujourd’hui le symbole du manque de réalisme des Bleus offensivement. Les hommes de Didier Deschamps ne sont pour le moment pas parvenu à inscrire un seul but dans le jeu (hors CSC).