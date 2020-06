OM : des premiers tests au Covid-19 négatifs

Si c’est la vraie-fausse arrivée de Mourad Boudjellal qui a enflammé l’actualité de l’OM ce vendredi, les Olympiens effectuaient dans le même temps des tests au Covid-19. Et dans un communiqué publié sur son site officiel, le club Phocéen a annoncé que « les tests de dépistage PCR et sérologiques menés ce jour auprès des joueurs et du staff de l’Olympique de Marseille se sont révélés négatifs. »

Un joueur aurait cependant contracté la maladie, précise le communiqué, mais « est à ce jour sain, non contagieux et immunisé. » Les tests vont d’ailleurs se poursuivre jusqu’à lundi. La formation ajoute qu’un point presse détaillant le programme de la reprise aura lieu ce samedi.