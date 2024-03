Rennes : la sortie sans équivoque de Martin Terrier sur son avenir

De retour à la compétition depuis octobre suite à une terrible rupture des ligaments croisés, Martin Terrier va de mieux en mieux sur le terrain. Avec le club breton, l’attaquant de 27 ans compte 7 buts et 3 passes décisives en 27 rencontres cette saison. Un bilan plus qu’honorable alors que l’ancien de l’OL a retrouvé une place de titulaire sous la houlette de Julien Stéphan. Et à deux ans de la fin de son contrat, ce retour au premier plan est intéressant tant pour Terrier que pour le Stade Rennais.

Interrogé sur son futur par Prime Vidéo, l’attaquant polyvalent s’est livré et a affirmé qu’il n’était pas fermé à l’idée de rester en Bretagne : «Mon avenir conditionné à l’avenir européen de Rennes ? C’est une bonne question. Je ne sais pas. J’ai encore deux années de contrat avec Rennes, je suis bien sportivement et dans ma vie perso. Je ne me pose pas la question. Je suis très content ici. Après une saison comme celle que j’ai vécu, ce n’est pas le genre de questions que l’on se pose.»