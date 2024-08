Real Madrid : Carlo Ancelotti a tranché entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr

Le Real Madrid subit déjà ses premières critiques. Avec deux nuls concédés en trois journées, dont un dernier assez étonnant contre Las Palmas (1-1), le club merengue est déjà à quatre points du FC Barcelone, au classement. Avant d’affronter le Real Betis, Carlo Ancelotti est déjà sous pression en raison du mauvais rendement de Vinicius Jr. et Kylian Mbappé, qui postulent tous les deux pour jouer à gauche. En conférence de presse, l’entraineur italien a jugé le match du capitaine des Bleus et a annoncé que Vinicius Jr. jouerait sur l’aile gauche de l’attaque.

«Il joue très bien même s’il n’a pas marqué, son influence crée du danger. L’adaptation de Mbappé n’est pas un problème. Pour moi, ils forment une bonne équipe et le travail offensif est très bien fait. Nous n’avons pas eu de problème offensif ces dernières années et nous ne l’aurons pas maintenant car nous avons les meilleurs attaquants du monde. Vinicius Jr. et Mbappé ont alterné, mais Vinicius a joué plus à gauche et cela va continuer ainsi», a déclaré Carlo Ancelotti. Kylian Mbappé est prévenu.