AS Rome : un ancien joueur confirme les négociations avec Ronaldo

Ces derniers jours, la presse britannique laissait entendre que Cristiano Ronaldo souhaitait quitter Manchester United cet été car il serait inquiet par le manque d'ambition sur le mercato des Red Devils et parce qu'il souhaite profiter de ses dernières saisons pour remporter des trophées. Annoncé un temps au Bayern Munich, il l'a également été du côté de l'AS Rome.

Fabio Petruzzi, ancien joueur de l'AS Rome (1989-2000) aurait révélé à Retesport que le club de la Louve ferait tout pour recruter le Portugais : «je sais avec certitude de la part d'une personne très accréditée qui travaille dans le monde du football que l'AS Rome essaie par tous les moyens de prendre Cristiano Ronaldo , il y aurait quelques détails à déposer, notamment sur les droits à l'image. CR7 va quitter Manchester United.»

