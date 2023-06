Mercato : les folles recrues que ciblait Bruno Cheyrou pour l’OL

La suite après cette publicité

Ca bouge à l’OL ! Avant de voir le club septuple champion de France passer la seconde sur le mercato estival, le Lyon de John Textor met en place un nouvel organigramme avec en tête de gondole, un nouveau responsable de la cellule de recrutement, un certain Matthieu Louis-Jean. Exit donc Bruno Cheyrou qui va prendre d’autres responsabilités au sein d’Eagle. Très critiqué après le mercato hivernal où son mercato n’avait convaincu ni la direction du club ni les supporters, Bruno Cheyrou avait décidé de mettre tout en oeuvre pour redorer son image et prouver ainsi à qui voulait l’entendre qu’il pouvait mener une campagne de mercato de haute volée avec du temps et des idées, et cela, ce n’est pas anodin.

Il avait dressé une liste de joueurs libres sur lesquels il avait prévu d’avancer pour ce mercato, mais qui restera sans suite depuis la reprise en main du club par John Textor et la mise à l’écart de Jean-Michel Aulas qui, rappelons-le, voyait déjà Bruno Cheyrou dans le poste de directeur sportif. Une short-list composée de sacrés noms et à laquelle nous avons eu accès. Premier joueur visé et non des moindres Roberto Firmino. En fin de contrat avec Liverpool, l’attaquant brésilien de 31 ans, véritable légende des Reds est aujourd’hui très proche de rejoindre l’Arabie Saoudite. Mais Cheyrou rêvait de le voir associer à Alexandre Lacazette à la pointe de l’attaque de l’OL. Il faudra repasser.

Firmino, Ndicka, Tielemans, Kamada dans la liste de Cheyrou

Friand de Premier League, Cheyrou rêvait de faire revenir Youri Tielemans en Ligue 1, lui l’ancien Monégasque. Mais l’international belge, en fin de bail avec Leicester, devrait rester en Angleterre ou son nom revient avec insistance du côté d’Aston Villa et de l’AS Roma. Le club romain, qui a visiblement eu la même idée que l’ancien responsable du recrutement de l’OL, vise également Evan Ndicka. Un nom qui revenait également en bonne position sur cette fameuse liste. Tout comme Chris Smalling, pilier du club italien et de José Mourinho, pourtant âgé de 33 ans. Jérome Boateng en partance, Cheyrou aurait bien vu l’un de ces deux joueurs venir épauler Dejan Lovren et Castello Lukeba. Enfin dernier nom et non des moindres de cette short list sexy, Daichi Kamada, le redoutable milieu offensif japonais de l’Eintracht Francfort. Sur le point de rejoindre l’AC Milan, ce dernier était aussi un joueur très apprécié par Bruno Cheyrou.

Si aucun de ces noms ne devrait débarquer au Groupama Stadium, il faut bien avouer que cela aurait eu un sacré cachet. Difficile d’imaginer la tête de John Textor devant cette liste difficilement réalisable au niveau financier. Mais il aurait été intéressant de connaître l’argumentaire de l’ex-homme fort du mercato lyonnais lorsqu’il aurait fallu expliquer le projet sportif à ces joueurs qui ne manquent pas de courtisans, aussi bien grâce à leur CV bien garni que par leur statut d’agent libre. Reste désormais à savoir ce que va nous réserver le nouvel homme fort du recrutement à l’OL, Matthieu Louis-Jean.