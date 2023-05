JT Foot Mercato : l’Arabie saoudite veut faire exploser la banque pour 7 superstars

L’Arabie saoudite vise du lourd

L’Arabie Saoudite s’active plus que jamais pour signer les grandes stars du foot européen ! Et on vous livre les 7 tops joueurs qui sont la priorité de la Saudi Pro League. C’est le média anglais The Sun qui dévoile une liste des cibles du championnat et on retrouve de sacrés noms avec notamment Sadio Mané qui veut quitter le Bayern Munich cet été, mais aussi Roberto Firmino qui quittera Liverpool cet été, comme l’a officiellement annoncé le club ce mercredi. Autre légende qui change de club cet été, c’est Sergio Busquets et lui aussi fait rêver les dirigeants saoudiens et il a déjà annoncé qu’il allait quitter son club de toujours, le Barça. Toujours au milieu de terrain, N’Golo Kanté est également dans les petits papiers de l’Arabie saoudite. De même que Luka Modrić dont le cas a déjà été évoqué ! Mais pour le Français comme pour le Croate, une prolongation dans leur club respectif semble être la tendance.

Il y a ensuite Hugo Lloris, comme l’affirmait The Times il y a quelques jours, le portier de Tottenham intéresse les dirigeants saoudiens qui lui promettraient un salaire énorme comparé à celui qu’il touche chez les Spurs. Et selon nos informations , cet intérêt serait réciproque. En effet, le club d’Al Hilal discute avec Lloris et ce dernier est «à l’écoute» du projet qu’on lui propose ! Pour finir, il faut bien sûr évoquer la priorité des priorités pour l’Arabie Saoudite, faire venir Lionel Messi cet été ! Si tout accord a pour l’instant été démenti par les deux parties, une nouvelle offre aurait été faite à La Pulga. Et comme le rapporte AS, cette fois on atteindrait les 500 M€ pour une seule saison ! Un chiffre tout simplement hors-norme ! Reste à savoir si cela sera assez pour convaincre Messi de rejoindre la Saudi Pro League.

Un club historique de Premier League est sur le point d’être vendu. C’est Everton ! Une information qui nous vient du Daily Mail. Selon le tabloïd, les Toffees devraient être cédés à 777 Partners, un fond d’investissements américain déjà actionnaire dans les clubs du Genoa, de Vasco de Gama, du Standard Liège ou encore du Seville FC. La vente pourrait intervenir d’ici la fin de semaine pour une somme avoisinant les 690 M€. Rappelons aussi que pour l’instant, Everton est 17e de Premier League et pourrait donc descendre en Championship à l’issue de la saison.