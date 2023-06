L’organigramme de l’OL version Textor prend enfin forme !

La suite après cette publicité

Jean-Michel Aulas désormais loin de l’OL, John Textor s’active en coulisse pour mettre en forme une version un peu différente de l’OL. Comme il l’avait récemment indiqué en conférence de presse, la gestion du club aussi bien sur le recrutement qu’au niveau de la performance sera différente, beaucoup plus axée sur la data et dans le scouting. «Mon sentiment est que nous voulons investir lourdement dans le recrutement, augmenter les cellules de recrutement, être efficace dans le scouting. Dans la recherche de talents, je pense qu’on manque de ressources. Il est temps de faire les choses de manière différente.»

Première décision donc et non des moindres, celle d’écarter Bruno Cheyrou de ses fonctions dans la cellule de recrutement du club rhodanien. Ce dernier va donc avoir désormais des fonctions différentes au sein de la holding Eagle dans un rôle sans doute d’ambassadeur. Pour le remplacer, John Textor a décidé de confier les rênes de la cellule de recrutement à un homme très expérimenté dans le domaine, à savoir Matthieu Louis-Jean. Ancien joueur pro du Havre, de Nottingham Forest et de Norwich, l’homme de 47 ans a fait partie des cellules de recrutement de Liverpool et de Manchester United où il officiait en tant que scout. Passé par Nice, il a été débauché par Pablo Longoria qui avait tout fait alors pour le faire venir à l’OM. Mais sans vrai pouvoir de décision, Louis-Jean a accepté de prendre un nouveau rôle d’envergure dans le football français.

Car en l’absence de directeur sportif qui ne va pas être nommé du moins à court terme, le désormais ex-futur marseillais aura un rôle central dans le mercato de l’OL. C’est lui qui aura la charge de dénicher, de choisir les joueurs les plus à même d’apporter un plus au club en concertation avec John Textor et bien sûr avec l’aval de Laurent Blanc et celui financier de Vincent Ponsot qui est toujours, jusqu’à preuve du contraire dans son rôle. Et contrairement aux derniers mois, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France aura donc son mot à dire. Ce qui évitera les couacs du dernier mercato hivernal et des demandes non exaucées ou des erreurs de casting. D’ailleurs à la vue des dernières informations qui circulent à l’intérieur du club, tout porte à croire que Laurent Blanc sera bel et bien sur le banc de l’OL à la reprise de l’entrainement du club rhodanien le jeudi 6 juillet. Et ce, d’autant qu’un proche du champion du monde 1998 va rejoindre l’OL dans le staff technique.

Selon nos informations, Martin Buchheit, responsable de la performance du LOSC, et ancien adjoint de Thomas Tuchel au PSG, va très rapidement prendre le poste de responsable de la performance à l’Olympique Lyonnais, un rôle jusqu’à présent tenu par Antonin Da Fonseca, ancien préparateur physique de l’équipe professionnelle et qui occupait ce poste depuis 2020. Une arrivée qui colle parfaitement avec la philosophie de Textor et d’Eagle Football, qui compte sur l’analyse des données statistiques pour encadrer le suivi et les performances des joueurs. Qu’on se le dise, l’OL est en pleine mutation comme l’atteste d’ailleurs le départ annoncé de Ludovic Giuly qui n’a jamais vraiment trouvé ses marques dans son ancien club. Reste désormais à savoir si ce Lyon version Textor parviendra a retrouver ses lettres de noblesse en Ligue 1 et oublier les dernières saisons chaotiques vécues par le club septuple champion de France. Une chose est sûre, on devrait être rapidement fixé…