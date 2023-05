Mercato, Laurent Blanc, Aulas, directeur sportif : John Textor annonce la couleur à l’OL

La suite après cette publicité

La fin d’une ère. Jean-Michel Aulas n’est plus le président de l’OL. Patron du club durant 36 ans, il a quitté ses fonctions de président du conseil d’administration, lui qui avait déjà cédé la holding Holnest en décembre dernier à Eagle Football, détenue par John Textor. Nommé président d’honneur, il conserve toujours un peu moins de 9% du capital de OL Groupe et restera dans les arcanes de l’organisation. «Il sera autour de ce club, même plus que moi. Il habite ici, moi en Floride». Le nouveau boss américain a commencé à faire le ménage à Lyon après avoir réalisé un audit de la structure du club. Si le départ d’Aulas était attendu, lui qui ne maîtrisait déjà plus grand-chose, le timing (à 4 matchs de la fin du championnat) peut surprendre.

Les premières déclarations de Textor, nouveau directeur général d’OL Groupe étaient particulièrement attendues, car les dossiers chauds sont nombreux entre l’avenir du club et des personnes qui le composent comme Bruno Cheyrou, Vincent Ponsot ou encore Laurent Blanc, avec qui il dîne ce soir. Il a d’ailleurs confirmé ce dernier dans ses fonctions. «Je pense que notre coach mérite beaucoup de ressources et du soutien cet été. Et si on regarde les résultats du club, il a bien fonctionné depuis les 15 derniers matchs. Il faut continuer à ajouter de la qualité, ajouter de l’expérience. (…) On doit lui donner les outils nécessaires pour réussir. »

Textor : «nous voulons investir lourdement dans le recrutement»

Il faut donc passer par un mercato ambitieux. C’est le projet de John Textor, qui souhaite refonder également le département recrutement de l’OL. Il estime qu’il n’est pas suffisamment bien fourni en personnel. «Mon sentiment est que nous voulons investir lourdement dans le recrutement, augmenter les cellules de recrutement, être efficace dans le scouting. Dans la recherche de talents, je pense qu’on manque de ressources. À moyen terme, nous devons être prêts pour cet été. La définition de la folie est de continuer à faire la même chose en essayant un résultat différent. Il est temps de faire les choses de manière différente», estime le nouveau boss.

On peut y voir un tacle à Bruno Cheyrou, responsable de la cellule de recrutement de l’OL. Ce dernier est sur la sellette même si le PDG américain n’en a pas parlé. Il a en revanche confirmé qu’il était à la recherche d’un directeur sportif. «On avance. On parle très activement. On aura pas mal de conversations, ça sera partout dans l’organisation. On va ajouter des personnes et pas en enlever. Nous n’avons pas encore pris de décision. On réfléchit beaucoup. On veut ajouter des ressources, être plus intelligents pour avoir le meilleur mercato possible cet été.» Les déclarations d’intention sont là, reste à les mettre en place.