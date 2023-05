OL : John Textor confirme Laurent Blanc

La suite après cette publicité

Présent ce mardi en conférence de presse pour dessiner la future direction sportive de l’OL, John Textor a annoncé qu’il ne comptait visiblement pas bousculer le staff actuellement en place sur les bancs des équipes rhodaniennes. Comme il l’a affirmé, l’homme d’affaires américain va dîner ce soir avec Laurent Blanc, le coach lyonnais pourtant annoncé comme étant menacé par Textor : «j’aurais à dîner ce soir avec Laurent Blanc. Il est une telle légende. J’ai hâte de diner avec lui ce soir. »

Mieux, l’actionnaire majoritaire de Botafogo a annoncé que le technicien cévenol allait rester sur le banc des Gones la saison prochaine : « Nous allons ajouter des ressources au département foot. On ne va pas ajouter de directeur général. On va garder et soutenir Laurent Blanc. Je pense que notre coach mérite beaucoup de ressources et notre soutien cet été. Ce club a bien fonctionné sur les 15 derniers matchs, il faut continuer à ajouter de la qualité, de l’expérience. (…) Nous devons recruter et donner les outils nécessaires à ce coach. » Au lendemain de l’officialisation du départ de Jean-Michel Aulas après 36 ans de présidence à la tête de l’Olympique Lyonnais, John Textor va être attendu au tournant et chaque décision, comme celle-ci, qu’il prendra sera particulièrement scrutée.

