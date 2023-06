Sidney Govou détruit l’Olympique Lyonnais et met la pression sur John Textor

Les années se suivent et se ressemblent à l’Olympique Lyonnais. Les Gones ont réalisé une nouvelle fois une saison décevante. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont terminé 7e de Ligue 1 et seront donc privés d’Europe l’an prochain. Un exercice 2022-2023 qui n’a évidemment pas plus à Sidney Govou, légende du club. Dans un entretien accordé au Progrès, l’ancien attaquant français a fait le bilan de la saison de l’OL.

« C’est une nouvelle saison ratée et perturbante, car j’ai eu du mal à voir où l’on allait, sur le terrain, mais plus encore hors du terrain. On peut me dire ce qu’on veut, mais l’OL a besoin de jouer l’Europe chaque année, et là on va s’en passer deux ans de suite. On est dans une spirale, recruter va être compliqué, il faudra vendre un ou deux joueurs importants, gérer tous les retours de prêt. J’ai peur qu’on soit entré dans une sorte de ventre mou pour quelques années. »

