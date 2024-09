Ligue 1 : la programmation de la 5e journée est connue

La saison de Ligue 1 se poursuit et alors que les compétitions européennes ont dévoilé leur calendrier, la Ligue 1 vient d’annoncer celui de la 5e journée de l’exercice 2024/2025. On débutera le vendredi 20 septembre à 20h45 sur DAZN avec un alléchant OGC Nice – AS Saint-Étienne. Le lendemain à 17h sur beIN Sports, Lille accueillera Strasbourg. Le même jour sur DAZN, il y aura deux chocs, à savoir Rennes - Lille à 19h et Reims - PSG à 21h.

Le dimanche 22 septembre débutera à 15h avec Monaco - Le Havre sur DAZN. La chaîne britannique diffusera ensuite trois matches avec Brest - Toulouse, Angers - Nantes et Montpellier - Auxerre. Enfin, l’Olympico entre Lyon et Marseille aura lieu à 20h45 toujours sur DAZN.

La programmation de la 5e journée de Ligue 1