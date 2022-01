EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Walter Benitez

À 28 ans et désormais citoyen français, Walter Benitez n'a encore jamais été sélectionné par l'Argentine.Un regret qu'il a déjà évoqué par le passé. «Je suis depuis assez longtemps en France pour obtenir la nationalité et, comme je n'ai pas joué avec la sélection argentine, je peux toujours être appelé par la France. Je ne ferme la porte à personne, mais je suis argentin et j'aimerais jouer avec la sélection de mon pays. J'ai évolué avec les U20 mais je n'ai pas été aux Jeux Olympiques à l'époque, parce que je voulais en être. Cela reste un de mes objectifs, mais à ce jour, ce n'est pas arrivé. En France, ils savent que, comme l'Argentine ne m'a pas appelé, je peux tranquillement jouer avec eux.»

Une information qui n'est pas tombée dans l'oreille dans un sourd. Le portier de l'OGC Nice a obtenu la double nationalité il y a peu et est désormais sélectionnable par Didier Deschamps. Ce dernier a d'ailleurs ouvert la porte dans les colonnes de L'Equipe. «Tous les joueurs français sont sélectionnables. Je ne sais pas pourquoi il a fait ce choix (d'obtenir la double nationalité), mais c’est un choix que je respecte. On le regarde comme les autres sélectionnables», prévient un sélectionneur, visiblement intéressé. Il faut dire que derrière Hugo Lloris et son probable successeur Mike Maignan, la place de 3e gardien est ouverte puisqu'entre Alphonse Areola, Benoît Costil et Steve Mandanda, personne ne s'impose véritablement. Toujours dans L'Équipe, Christophe Galtier estime en revanche que Benitez doit encore faire des progrès pour prétendre à une convocation chez les Bleus. «À l'heure actuelle, ceux qui sont devant Walter méritent d'être à leur place.»