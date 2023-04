CdM 2022 : la folle anecdote d’Emiliano Martinez sur le penalty de Dybala face aux Bleus

C’est évidemment toujours un mauvais souvenir pour les Français. Plusieurs mois après, la défaite des Bleus en finale de Coupe du Monde face à l’Argentine aux tirs au but est toujours difficile à digérer. Et si Hugo Lloris avait expliqué que la séance s’apparentait à de la loterie, Emiliano Martinez, spécialiste de l’exercice, a encore une fois confirmé que c’était tout sauf du hasard. Dans le podcast "Behind The Game" de Ian Wright sur Youtube, le gardien argentin a révélé une anecdote sur le penalty de Dybala.

«Sur ce match pour les penaltys, on a travaillé sur Giroud, il n’était pas sur le terrain. Dembélé, pas sur le terrain. Griezmann, pas sur le terrain. Mais qui est sur le terrain ? (…) Je leur ai dit (à ses partenaires) : "Si j’arrête le premier penalty, il faut tirer le suivant au milieu." Vous savez pourquoi ? C’est venu de mon entraînement psychologique depuis des années. Quand je sauve le premier penalty, la pression est sur l’autre gardien. Alors il va plonger. On ne veut pas avoir l’air stupide dans une finale de Coupe du monde en restant debout au milieu.» Voilà qui est clair.

