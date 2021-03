Le TFC nomme un nouveau responsable de recrutement !

Depuis son passage sous pavillon américain, Toulouse se restructure peu à peu à tous les étages. Le club vient d’annoncer avoir nommé un nouveau responsable recrutement en la personne de Brendan MacFarlane. Il travaillait jusqu’à présent pour Brentford FC en tant que responsable recrutement France.

Le club de la ville rose continue son grand changement. Toulouse a officialisé l'arrivée de son nouveau responsable recrutement. Connaisseur du football en France, Brendan MacFarlane va connaître sa première expérience à la tête d’un club. « Ça a toujours été un rêve pour moi de travailler au sein d'un club français, et je suis très heureux que le Toulouse Football Club m'en offre l'opportunité. Le projet porté par le TFC est vraiment intéressant, et j'espère l'aider à devenir un des meilleurs clubs en matière de recrutement. Le travail effectué ces derniers mois est déjà très bon et l'objectif sera de continuer à adopter un recrutement intelligent », a-t-il expliqué après sa nomination. Il devra travailler « en étroite collaboration avec Patrice Garande et le pôle de performance du TFC », comme l’a précisé Damien Comolli président du club.