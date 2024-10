Arabie saoudite : Hervé Renard se rapproche d’un retour

Ces dernières semaines, après les Jeux Olympiques, Hervé Renard a décidé de quitter son poste de sélectionneur de l’équipe de France féminine. Le coach français de 56 ans n’aura pas réussi à mener à bien sa mission puisqu’il s’est arrêté deux fois aux portes des demi-finales, que ce soit au Mondial ou aux JO. Désormais libre de s’engager où il le souhaite, il dispose d’une belle côte et ne manquait pas d’offres. « J’ai failli partir au Nigeria, j’ai pesé le pour et le contre pendant quelques jours, même quelques semaines avant de refuser. J’ai envie d’une équipe nationale en priorité. Et j’espère qu’elle sera encore capable de jouer la qualification pour la Coupe du monde (2026) », confiait-il récemment concernant son avenir.

Eh bien ce vendredi, The Athletic révèle qu’Hervé Renard se rapproche grandement… de l’Arabie saoudite. Il est le grand favori pour succéder à Roberto Mancini, fraîchement remercié de son poste de sélectionneur saoudien. Après son départ de la sélection saoudienne il y a deux ans à peine, Hervé Renard pourrait bien revenir dans les prochaines semaines. Il est tout en haut de la liste de la fédération saoudienne et semble bien parti pour faire son come-back.