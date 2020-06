Rennes va se séparer de Sylvain Armand

Selon les informations de Ouest-France, Sylvain Armand se dirige vers un départ du Stade Rennais. L'ancien défenseur de Nantes et du Paris Saint-Germain avait achevé sa carrière de joueur sous les couleurs rouges et noires, avant d'être intégré dans la cellule dirigeante, en tant que coordinateur sportif au début de l'année 2018. Des frictions étaient apparues cette saison avec l'entraîneur Julien Stéphan et le départ d'Olivier Létang a semble-t-il fragilisé le poste d'Armand, âgé de 39 ans.

L'arrivée du nouveau président Nicolas Holveck et surtout celle de Florian Maurice dans un rôle de directeur technique achèvent visiblement de le pousser vers la sortie, puisque des négociations en ce sens seraient en cours. Toutefois, interrogé par Ouest-France, le président Holveck a assuré que « Sylvain Armand n’a pas été licencié. On réfléchit à comment organiser au mieux l’organigramme sportif, avec l’arrivée de Florian (Maurice) début juillet.»