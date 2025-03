Belgique : la réaction enragée de Rudi Garcia

Une équipe malade et encore loin d’être soignée. La Belgique avait l’espoir que le docteur Rudi Garcia trouve le médicament miracle à tous ses maux dès ces barrages de Ligue des Nations face à l’Ukraine. Il y a déjà urgence à ce que l’effet agisse puisque c’est tout simplement une place en Ligue A qui est en jeu, le grand concert des sélections européennes. Malgré le retour de Thibaut Courtois après 21 mois d’absence, et de Kevin De Bruyne, qui avait loupé les deux derniers rassemblements, les Diables ont sombré avec une défaite 3-1, la 4e consécutive.

Les "vieux" ont plutôt répondu présents à l’image du gardien du Real Madrid, décisif dès les premières minutes. Le meneur de jeu a lui été plus discret mais il a tout de même déposé un coup-franc parfait sur la tête de Lukaku, auteur de son 85e but en sélection, et qui permettait à son équipe de prendre les devants à l’extérieur. C’est la jeunesse de sa défense qui a pêché, balayée par trois buts encaissés en 13 minutes seulement. Le premier est même venu d’une grossière erreur défensive de De Winter après une passe dans l’axe mal sentie de De Cuyper.

Garcia : «Ça va servir à nos jeunes joueurs parce que ce sont eux les coupables»

Hutsulyak n’en demandait pas tant pour égaliser. «On va chercher des explications, parce que c’est inexplicable. L’Ukraine égalise via une erreur de notre part. Ça va servir à nos jeunes joueurs parce que ce sont eux les coupables» s’emportait Rudi Garcia en conférence de presse, absolument furieux parce qu’il venait de voir. Les Diables ont complètement déjoué après cette égalisation, à l’image du second but ukrainien où Tsygankov, totalement seul dans la surface, a eu tout le loisir de servir Vanat.

Sur le troisième, Zabarnyi a profité de la léthargie ambiante pour prendre le dessus dans les airs, sans aucune résistance. «On perd de deux buts à la mi-temps de ces deux confrontations. Ça ne doit pas se reproduire, on ne peut pas l’accepter. J’attends une équipe survoltée dimanche. On devra être intelligents et dynamiques», insistait le sélectionneur français, déplorant en plus de cela la suspension de Tielemans pour le retour, un homme d’expérience. «On a ressenti un manque de sérénité. On va travailler mentalement aussi pour que les leaders motivent le groupe. Dimanche, avec le public, on doit se qualifier.» Une performance au retour contre l’Ukraine qui sera scrutée par la presse belge.

La presse belge pas tendre avec les Diables Rouges

Ce vendredi matin, cette dernière tire déjà à boulets rouge les Diables Rouges en étant pour l’instant plutôt clément avec l’ancien coach de l’OM, de l’OL, de la Roma et du Napoli notamment. La DH indique avoir retrouvé «les mêmes lacunes» que sous Domenico Tedesco. Du côté du Laatste Nieuws on explique que «la Belgique n’est plus une grande nation» et on lâche une première pique envers le technicien tricolore : «ce n’était surtout pas une bonne idée pour le sélectionneur national de proposer immédiatement un compartiment défensif expérimental. Il est également clair que la terrible année 2024 a eu des conséquences sur le plan mental. La façon dont les Diables se sont effondrés après avoir été menés au score est quelque chose que nous n’avons pas vu depuis un certain temps. Même pas dans le mauvais 2024». Les Belges de Garcia sont déjà condamnés à l’exploit sous peine de subir la foudre…