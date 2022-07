Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva nouveaux commentateurs sur FIFA 23 !

La suite après cette publicité

C'est une petite révolution qui se prépare dans l'univers du jeu vidéo de football. En effet, exit Hervé Mathoux, qui officiait depuis 2007, place à un nouveau duo de commentateurs pour FIFA 23, le jeu de simulation de football proposé par EA Sports.

Un duo que les amateurs de football connaissent bien puisqu'ils peuvent l'entendre sur l'antenne de beIN Sports pour les matches de Liga. On parle bien sûr du journaliste Benjamin Da Silva et du consultant Omar Da Fonseca. On a déjà hâte d'entendre les envolées lyriques du bouillant Argentin.

🎙Très honoré de vous présenter notre nouveau duo de commentateurs 🔥!@BenjDaSilva et @Omar_daFonseca aux micros sur #FIFA23 😁!

Merci pour ces années @MathouxHerve 🙌 !



Plus d'infos 👉 https://t.co/Ok4wvIOL3Q pic.twitter.com/dJp4bLwgIc — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) July 20, 2022