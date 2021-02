OL : Bruno Guimarães rêve très grand

Arrivé à l'Olympique Lyonnais, Bruno Guimarães en a parcouru du chemin. Le milieu a découvert la Ligue 1 et l'Europe en jouant la Ligue des Champions. Il a aussi fait ses premiers pas en sélection brésilienne. Parallèlement à cela, il a également découvert un autre football et une autre culture, lui qui maîtrise parfaitement la langue française à présent.

Jamais rassasié, "Bruno G." veut aller plus loin et ne s'empêche pas de viser haut. Très haut même. «Mon objectif, c’est de gagner la Ligue des Champions, les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Si je réussis ça, je peux finir ma carrière tranquillement», a-t-il confié lors d'un entretien accordé au site officiel de l'OL.