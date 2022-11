Angleterre - États-Unis : les compositions officielles

L’Angleterre et les États-Unis s’affrontent dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules de cette Coupe du monde. Leaders du groupe B et impressionnants lors de la première journée avec un large succès 6-2 contre l’Iran, les Three Lions peuvent valider leur qualification dès ce soir en cas de victoire. La situation est plus délicate pour Team USA qui a fait match nul 1-1 face au Pays de Galles il y a 4 jours, une défaite pourrait condamner les Américains. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions, Gareth Southgate reconduit le même onze qui s'est imposé face à l'Iran. Un temps annoncé incertain pour la rencontre, Harry Kane est bel et bien titulaire à la pointe de l'attaque anglaise. En face, Gregg Berhalter opère un seul changement par rapport au premier match joué par les siens, Haji Wright prend la place de Joshua Sargent au poste d'avant centre.

Les compositions

Angleterre : Pickford - Trippier, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Bellingham, Mount - Saka, Kane (c), Sterling.

États-Unis : Turner - Dest, Zimmerman, Ream, Robinson - Adams (c), McKennie, Musah - Weah, Wright, Pulisic.

