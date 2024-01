EdF : Didier Deschamps n’est pas surpris par la longévité d’Olivier Giroud

A 37 ans, l’attaquant français Olivier Giroud continue d’être un vrai danger pour les défenses adverses. La preuve en est : pour sa troisième saison à l’AC Milan - où il est sous contrat jusqu’en juin prochain, le champion du monde 2018 en est déjà à 10 buts inscrits et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Pas de quoi surprendre son sélectionneur, Didier Deschamps, avec qui il est également devenu un pilier de l’équipe de France et par la même occasion le meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

La suite après cette publicité

«Olivier a ce mental, cette capacité physique à se maintenir, il a encore des objectifs, et il faut qu’il se maintienne parce qu’il y a de la concurrence aussi !», a lâché le technicien tricolore de 55 ans dans un entretien accordé à Téléfoot. A six mois de l’Euro 2024 organisé en Allemagne, la 20e saison en professionnel du natif de Grenoble lui permet de confirmer un peu plus sa future place dans le groupe d’une sélection à la recherche d’un troisième sacre continental après 1984 et 2000.