L’AC Milan face à l’épineux cas Olivier Giroud

En 2024, Olivier Giroud a déjà coché plusieurs dates importantes sur son calendrier. Les 15 et 22 février prochain, si tout va bien, il croisera le fer avec le Stade Rennais en Ligue Europa. En avril, son équipe affrontera l’Inter lors d’un chaud derby de Milan. Un choc qui aura lieu une semaine avant un périlleux déplacement à Turin pour défier la Juventus. Entre-temps, il y a des chances que le buteur français fasse un passage par Clairefontaine lors du rassemblement du mois de mars. Quelques semaines plus tard, a priori en mai, il scrutera avec attention la liste de Didier Deschamps pour le championnat d’Europe 2024 en Allemagne.

L’Euro 2024 en ligne de mire

Un tournoi auquel il veut participer et surtout qu’il souhaite remporter avec les Bleus, six ans après la victoire lors de la Coupe du monde en Russie. Appelé régulièrement, le buteur aux 56 buts en 129 sélections (87 titularisations, 7302 minutes jouées avec les Bleus, ndlr) veut tout faire pour être de la partie. Pour cela, l’ancien joueur de Montpellier sait pertinemment qu’il doit performer en club, même si DD lui a déjà tendu la main lors de moments plus difficiles à Chelsea. Cette saison, le footballeur âgé de 37 ans a joué 20 rencontres toutes compétitions confondues, dont 19 en tant que titulaire.

Précieux pour les siens, il a déjà marqué 9 buts (8 en Serie A, 1 en Ligue des champions contre le PSG). Mais il aurait pu atteindre la barre des 10, lui qui a manqué un pénalty en C1 face au Borussia Dortmund à la fin du mois de novembre. Quoi qu’il en soit, ses temps de passage sont plutôt bons puisqu’il a marqué autant de buts que l’an dernier au même stade de la saison. Il fait même mieux que lors de sa première année à Milan où il avait atteint la trêve avec 4 réalisations. Super buteur, Giroud est aussi un redoutable passeur puisqu’il a distribué 6 assists cette saison.

Giroud veut jouer les prolongations à Milan

Impliqué sur 15 buts de son équipe cette saison, le natif de Chambéry continue d’apporter son efficacité, son sens du but, son jeu aérien ou encore sa grande expérience aux Rossoneri. Troisième de Serie A à la trêve, le club lombard compte sur lui pour finir en beauté cette saison 2023-24. Ensuite, il sera temps de penser à son avenir. En effet, Olivier Giroud a coché la date du 1er juillet 2024. Un jour important puisqu’il sera libre si jamais il n’a pas signé un nouveau contrat avec les Milanais d’ici là. Questionné fin novembre par Le Journal du Dimanche, le n°9 avait évoqué son avenir et ses envies.

«J’aimerais rester. Mon contrat expire en juin prochain, mais je n’ai pas encore parlé au club. Je veux continuer et je pense avoir ce qu’il faut pour le faire. Je peux encore être utile à cette équipe. J’étais déjà fan du grand Milan dans les années 2000. Pour moi, ce fut une bénédiction de rejoindre ce club. J’aimerais rester. Je veux gagner la deuxième étoile.» Malgré cela, les discussions autour d’une prolongation de contrat n’ont toujours pas débuté comme l’a expliqué vendredi la Gazzetta dello Sport. Le club italien, qui a déjà plusieurs attaquants plus jeunes dans son viseur à l’image de Jonathan David (LOSC), veut visiblement prendre son temps sur ce dossier et ne pas se tromper.

Le n°9 étudie toutes les options

Giroud, qui aura 38 ans le 30 septembre prochain, ne semble pas pressé non plus. Selon nos informations, le champion du monde 2018, qui peut encore rendre des services aux Lombards et qui ne serait pas si facile à remplacer, prend le temps de la réflexion en ce qui concerne son avenir. Le joueur et son entourage étudient toutes les options et tous les univers, qui concernent le foot et la vie en général. D’autant que sa famille est très heureuse à Milan et en Italie. Mais «tout est possible» nous a-t-on fait savoir concernant le Français, pour lequel «il n’y a encore rien de concret». Rester chez les Rossoneri ou s’en aller, tout est donc encore envisageable pour l’attaquant, qui suscite déjà certains intérêts.

La Gazzetta dello Sport a notamment évoqué une approche de la Major League Soccer pour Giroud, dont le salaire serait de 3,5 millions par an. Ce n’est pas un secret non plus, l’Arabie saoudite est déjà venue frapper à sa porte. Mais le joueur né en 86 n’a pas cédé aux avances de la SPL. Nul doute que certaines écuries tenteront leur chance, notamment en France. En attendant, Olivier Giroud est encore et toujours un joueur de l’AC Milan. Ce, au moins jusqu’au 30 juin prochain. Un mois durant lequel il aura d’autres chats à fouetter avec les Bleus, qui affronteront l’Autriche (17 juin), les Pays-Bas (21 juin) et le vainqueur de la Voie A des barrages, soit Pologne, le Pays de Galles, la Finlande ou l’Estonie (25 juin). Des rendez-vous capitaux pour Giroud en 2024 !