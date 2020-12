Le Bayern Munich fait irruption dans le dossier Camavinga

Depuis plusieurs mois maintenant, la presse madrilène a fait d’Eduardo Camavinga le deuxième objectif du Real Madrid pour le mercato estival 2021, après le Parisien Kylian Mbappé. Les médias locaux se montrent d’ailleurs très optimistes quant à l’arrivée du prodige du Stade Rennais en Espagne. Un sentiment renforcé par le choix récent de l’international tricolore (3 sélections, 1 but) de changer d’agent et de signer avec Stellar Group, l’agence de Jonathan Barnett, le représentant de Gareth Bale.

En ce mardi matin, AS affirme même que Camavinga « a fait un pas en avant » pour un départ de Bretagne. Et pour les Ibères, si le joueur a rejoint un puissant agent, c’est pour préparer un gros transfert. Mais si les Espagnols donnent le Real Madrid favori dans ce dossier, leurs homologues anglais rappellent que Manchester United est également sur le coup. Un constat à ne pas négliger, surtout si Paul Pogba finit par plier bagage comme l’a suggéré son agent Mino Raiola. Sans oublier non plus le PSG.

Le Bayern a des arguments

Sauf qu’un quatrième larron, et pas des moindres, est venu se greffer à ce dossier. Selon France Football, le Bayern Munich a lui aussi été séduit par le Français. Le géant allemand n’a toujours pas trouvé le remplaçant idéal de Thiago Alcantara et se prépare à perdre Javi Martinez à la fin de la saison. Plusieurs cibles sont évoquées par l’hebdomadaire (Deniz Zakaria, Florian Neuhaus), mais c’est bien le profil de Camavinga qui plaît le plus.

Le journal écrit que le Rennais a conquis les coeurs bavarois « par sa maturité et son sens du placement ». Le Bayern peut-il coiffer tout le monde au poteau ? Un tel scénario n’est pas à exclure, d’autant que le champion d’Allemagne en titre possède plusieurs avantages : un projet sportif XXL, une capacité financière certaine et surtout une grosse colonie de Français (Pavard, Coman, Tolisso, Hernandez, Kouassi et Sarr) pouvant grandement faciliter l’intégration du Rennais. A suivre.