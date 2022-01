PSG : Colin Dagba a refusé de rejoindre Saint-Étienne

Lanterne rouge de Ligue 1 avec seulement 12 points, l'AS Saint-Etienne, désormais entraînée par Pascal Dupraz, veut profiter de cette période de mercato hivernal pour se renforcer. Dans cette optique, les dirigeants stéphanois, qui doivent par ailleurs composer avec des moyens limités, ont ainsi jeté leur dévolu sur Colin Dagba (23 ans) pour obtenir un prêt du Paris Saint-Germain. Très peu utilisé, contrairement à la saison passée où il a participé à 33 rencontres toutes compétitions confondues (1 but, 2 passes décisives), depuis le début de la saison, le latéral droit parisien, sous contrat jusqu'en juin 2024, représentait une belle opportunité pour le club du Forez. Problème, selon nos informations, qui viennent confirmer celles du 10sport, le joueur n'a aucunement l'intention de rejoindre les Verts. Et ce malgré les offensives stéphanoises qui n'ont pas hésité à contacter son agent Pini Zahavi.

Par ailleurs, Bernard Caïazzo a, lui aussi, échangé avec le club de la capitale pour la possibilité d'un prêt. Et si les dirigeants parisiens étaient ouverts à la discussion, l'international U21 (16 sélections, 1 but) a une nouvelle fois mis son veto sur l'opération. En l'état actuel des choses et sauf nouveau rebondissement, Dagba devrait donc rester Parisien cet hiver. À la recherche d'un bon club avec un projet solide, le natif de Béthune reste par ailleurs dans le viseur du Real Betis, de Mönchengladbach, de Dortmund, d'Arsenal, ou encore de la Fiorentina - qu'il avait déjà repoussé l'été dernier et qui devrait revenir à la charge - pour un éventuel départ l'été prochain.