L'ASSE se penche sur Colin Dagba et Sergio Rico

Lanterne rouge de Ligue 1 avec seulement 12 points, l'AS Saint-Etienne, désormais entraînée par Pascal Dupraz, veut profiter de cette période de mercato hivernal pour se renforcer. Un sacré challenge pour les dirigeants stéphanois qui doivent, par ailleurs, composer avec des moyens financiers limités. Dans cette optique, les Verts semblent privilégier l'option du prêt et selon les informations du quotidien L'Equipe, ce sont deux joueurs du Paris Saint-Germain qui se trouvent dans le viseur du club du Forez.

Le premier d'entre eux se nomme Colin Dagba (23 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2024, la latéral droit parisien ne joue que très rarement depuis le début de la saison et les Verts souhaiteraient en profiter. Problème, le PSG qui a besoin de liquidités ne semble pas forcément disposer à prêter son jeune joueur, qui plus est avec le prochain départ d'Achraf Hakimi qui doit disputer la CAN avec le Maroc. Par ailleurs, les dirigeants stéphanois s'intéressent à Sergio Rico, quatrième gardien du club de la capitale dans la hiérarchie mais là-encore, le prêt gratuit ne convient pas aux Parisiens. Deux dossiers qui s'annoncent donc compliqués pour l'ASSE qui devra, quoi qu'il en soit, se montrer active lors de cette fenêtre hivernale.