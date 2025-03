La LFP sans pitié avec l’OL

Voilà qui devrait continuer à enflammer les relations entre l’Olympique Lyonnais et les instances du football français. Suite à la fermeture partielle du Virage Nord du Groupama Stadium, l’OL avait proposé d’inviter 6 000 jeunes de la région, notamment ceux en situation de précarité, à assister au match contre Le Havre lors de la 26e journée de Ligue 1. Mais les Rhodaniens ont vu leur demande être rejetée par la LFP, affirme Le Progrès.

Cette décision intervient dans un contexte tendu entre les Gones et la Ligue, en particulier après les critiques de John Textor envers Vincent Labrune et la gestion des droits TV. Ce verdict devrait faire jaser, puisque l’OM et l’OGC Nice, sous l’égide de l’UEFA, avaient organisé des événements similaires lors de matchs de Ligue Europa en 2021 et 2024. Mais l’instance française a décidé de rester inflexible, dans une période au cours de laquelle les dérapages, notamment envers l’arbitrage, ne sont pas rares.