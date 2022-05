Comment Steve Mandanda est redevenu le gardien numéro 1 de l'OM

La suite après cette publicité

Il n'avait sans doute pas imaginé cette fin de saison là et pourtant. Après avoir passé de nombreux mois sur le banc (18 matchs disputés tout de même), malgré la Ligue Europa Conférence et la Coupe de France, Steve Mandanda devrait être à nouveau titulaire face à Rennes lors de la 37e journée de Ligue 1. Ça sera alors la 5e fois sur les 6 derniers matchs toutes compétitions confondues, une première lors de cet exercice. Un revirement de situation inattendu, y compris du principal intéressé mais qui s'explique par un certain nombre de facteurs, à commencer par la forme de son concurrent.

Performant tout au long de la saison, Pau Lopez connaît une petite baisse de régime. Ses prestations contre le PSG (1-2) et l'OL (0-3), un match qu'il n'aurait pas du jouer, sont là pour en attester. Mandanda avait même décliné la place de numéro 1 contre les Gones, argumentant auprès de son entraîneur qu'il préférait se concentrer sur la demi-finale retour de C4 face à Feyenoord. Cela n'a pas rompu la confiance, diminuée au fil de la saison mais jamais rompue, entre les deux hommes.

Mandanda toujours performant

L'international français a su également maintenir un certain niveau de performance. Sur la pelouse du PAOK en quart de finale de Ligue Europa Conférence, il a maintenu son équipe dans le match en réalisant plusieurs parades de grande classe. De quoi renforcer le choix de Sampaoli, conscient également du poids que représente le portier aux yeux des supporters. Du haut de ses 610 apparitions depuis son arrivée à l'OM en 2007, Il Fenomeno est tout de même le joueur le plus capé de l'histoire du club et adoré par le Vélodrome.

«Steve est un compétiteur, on l'est tous, on a envie de jouer le plus de matchs possible. Même à cet âge, en étant relégué au poste de numéro deux pendant quelque temps, il n'a rien lâché. La concurrence entre les deux gardiens était saine. Ce n'était pas facile pour le coach. Steve a été grand dans sa manière d'être, de rester positif. On est content aussi pour lui. On sait ce qu'il peut nous apporter», éclairait Valentin Rongier en conférence de presse à deux jours du déplacement très important au Roazhon Park.

Du spleen du remplaçant à une place de titulaire

Devenu numéro 2 de Pau Lopez à la fin de l'été, l'emblématique gardien marseillais traînait de plus en plus son spleen au fur et à mesure de la saison. Selon L'Equipe, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont même découvert des faisceaux d'indices permettant de croire que le gardien de 37 ans n'était plus impliqué comme avant. Un départ cet été aurait pu être à craindre, or l'OM n'a pas prévu de recruter un gardien, alors que ses finances sont déjà serrées. Il fallait éviter cela aussi. Et puis la blessure de Dimitri Payet a fini par achever l'entraîneur argentin pour les derniers matchs.

«La décision est liée à plusieurs facteurs, le sportif et le leadership. Il faut des leaders dans les matchs décisifs, assurait le coach jeudi face à la presse. Le choix dans les derniers matchs a été difficile. Ce sont des décisions d'entraîneur, sur le moment, par rapport à ce qu'on voit à l'entraînement et aux besoins du groupe. C'est très difficile pour moi de choisir entre deux joueurs si importants à ce poste. Pau Lopez a fait une excellente saison, et Steve s'est beaucoup amélioré dernièrement, il est en grande forme. Quand il est en forme, c'est un joueur différent. C'est une excellente concurrence.»

De l'expérience et du leadership apportés à un jeune vestiaire

En d'autres termes, l'OM a besoin de leaders sur le terrain et dans le vestiaire pour aborder ce sprint final. Capitaine depuis de nombreuses années, Mandanda n'est pas un aboyeur mais il a le charisme et la légitimité nécessaire pour s'adresser à ses jeunes partenaires. Et à Marseille, ils ne sont pas nombreux à pouvoir le faire car avec la blessure de Payet et la mise à l'écart d'Alvaro Gonzalez en milieu de saison, il ne reste guère plus que l'expérimenté gardien et Mattéo Guendouzi. Ils ne seront pas de trop pour aller chercher cette 2e place et la qualification en C1.

