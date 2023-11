MU : ça s’agite en coulisses

Manchester United vit une période pour le moins compliquée ces derniers mois. Decevant sur les terrains, les Red Devils vivent également une sacrée période d’incertitude en coulisse avec le rachat partiel des parts de Manchester United par Sir Jim Ratcliffe. Si tout se passe comme prévu, Sir Jim Ratcliffe va récupérer 25% des parts de Man U après avoir investi environ 1,5 milliard d’euros. Pour ce prix-là, le boss d’INEOS compte bien faire un ménage en profondeur. Si le poste d’Erik Ten Hag ne tient plus qu’à un fil et que plusieurs stars du club vont être poussées vers la sortie ( Jadon Sancho, Antony et Anthony Martial, Donny van de Beek), ça va sérieusement bouger dans l’encadrement du club.

Richard Arnold, le directeur général des Red Devils depuis 16 ans vient de prendre la porte, le premier d’une longue lignée à venir puisque John Murtough (du directeur du football) et David Harrison (directeur des opérations football) sont également menacés. Jean Claude Blanc, actuel directeur général d’INEOS Sport et ancien dirigeant de la Juventus et du PSG, est bien parti pour prendre la suite de Richard Arnold dès que le rachat des parts de Jim Ratcliffe sera acté. Concernant le poste de directeur sportif de Manchester United, deux candidats se dégagent et non des moindres. Selon nos informations, l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco Paul Mitchell tient la corde tout comme Michael Edwards, l’ancien DS des Reds et architecte secret du grand Liverpool de Jurgen Klopp.